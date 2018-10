Nissa Rugby convenzione con l’università Kore di Enna.

Prosegue incessante l’attività di programmazione della Nissa Rugby oltre che sotto il profilo

tecnico, anche in quello societario e di perfezionamento delle professionalità interne e non

solo. Nel suo cammino di radicamento nel territorio, il sodalizio guidato da Giuseppe Lo

Celso, ha stipulato una convenzione di tirocinio ed orientamento “al fine di agevolare le

scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare

momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi” con l’università

degli studi di Enna “Kore”. La società del capoluogo adesso è tra le strutture convenzionate

con l’ateneo. Un lungimirante progetto delineato dal responsabile Famiglia e Scuola della

Nissa Rugby, professore Michele D’Oro, che è stato seguito e “coltivato” dall’intero staff

tecnico.

Questa iniziativa si affianca alle altre progettualità didattiche che a breve vedrà i qualificati

istruttori della società nissena operare nelle scuole primarie cittadine.

Un “disegno” di lungo periodo che consentirà al club di Caltanissetta, che quest’anno

festeggia il decimo anno di attività, di proseguire in quell’azione di radicamento e

reclutamento utile ad incrementare il patrimonio tecnico ed atletico di una compagine che è

diventata, con merito, punto di riferimento dello sport cittadino e del centro Sicilia per la

palla ovale.