Da lunedì 10, alle ore 14, riprende il Telegiornale di Tcs

Da lunedì 10 settembre, alle ore 14, riprenderà il Telegiornale di Tcs. Sono trascorsi più di 36 anni da quel 16 marzo 1981, giorno in cui andava in onda la prima edizione. I nostri telespettatori potranno tornare a seguire, dopo la pausa estiva, l’informazione dell’emittente nissena che vanta la storia più lunga. Nel segno della tradizione, un tg puntuale, obiettivo e, soprattutto, libero, sempre al servizio del cittadino. Gli orari: 7 – 14 – 17 – 20,20 – 23, con le relative repliche. Oggi Tcs si rivolge a un’utenza ancora più vasta, perché ha ampliato considerevolmente la copertura e la qualità del proprio segnale in ambito regionale, raggiungendo anche Catania, Enna, Siracusa e Ragusa, province comprese, da Monte Lauro, una delle postazioni tv storicamente più ambite della Sicilia.

Per continuare a vederci sul 116, dopo il cambio di frequenza, vi suggeriamo di risintonizzare il televisore, estendendo il consiglio anche ai vostri amici.

L’impegno di Tcs è costante anche sul fronte delle dirette. Domenica 17 settembre, dalle ore 18,45, trasmetteremo da Mazzarino la processione di Maria Santissima del Mazzaro. Un evento atteso non solo nel centro nisseno, che richiama ogni anno un massiccio numero di fedeli anche da altre città siciliane. sul sito www.giornalenisseno.com e sulla pagina Facebook di Tcs. Buona visione.