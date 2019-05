Lavoro: tavolo al ministero con regione siciliana su Lsu

Il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio ha dato mandato, all’Ufficio Gabinetto, di invitare, a Roma, l’Assessore regionale Antonio Scavone, il prossimo 4 giugno, per avviare un confronto istituzionale tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Siciliana.

“Siamo particolarmente soddisfatte – dichiarano le deputate Azzurra Cancelleri e Vita Martinciglio – del confronto istituzionale convocato dal Ministero.

Si tratta di un’iniziativa inerente l’ormai annoso tema dei Lavoratori Socialmente Utili che vede circa 6 mila persone coinvolte in progetti di vario genere in Sicilia.

Proprio in considerazione dell’importanza e assoluta urgenza del tema – proseguono le deputate – e, pur nella consapevolezza della sua rilevanza esclusivamente regionale , il Gabinetto del Ministro del Lavoro incontrerà l’Assessore Regionale alla Famiglia, alle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana al fine di ottenere un chiarimento ed un quadro il più possibile completo sulle politiche che la Regione Siciliana intende attuare nei confronti di questi lavoratori.