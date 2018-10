La Parlamentare Nazionale Carolina Varchi domani a San Cataldo. Focus sulla provincia nissena in previsione delle europee: “Territorio ricco di risorse ma isolato”

Se ne parlerà domani, domenica 21 ottobre a partire dalle 10:00 presso gli spazi della Sala comunale “Paolo Borsellino” in via Papa Giovanni XXIII a San Cataldo, in occasione dell’incontro dal titolo “Per l’Europa dei Popoli. Sovranisti verso le Europee” organizzato dal vice coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Valerio Ferrara e al quale parteciperà Carolina Varchi, parlamentare nazionale eletta nella Circoscrizione Sicilia 1 che comprende Trapani, Palermo, Agrigento e Caltanissetta.

“Sarà un’occasione importante per accendere i riflettori sul territorio nisseno e le sue peculiarità – afferma Varchi – con particolare attenzione rivolta alle problematiche della Sicilia interna”.

“La provincia nissena è emblematica delle criticità che affliggono le aree a maggiore rischio di marginalità – aggiunge la parlamentare di Fratelli d’Italia – e, pur avendo enormi potenzialità sotto il profilo turistico, paesaggistico, ambientale e produttivo, è contrassegnata da un alto tasso di disoccupazione, che per i giovani si traduce in una percentuale del 54,8%, da redditi pro capite tra i più bassi della Sicilia e dalla mancanza di infrastrutture e collegamenti, aggravata dai cedimenti sulla Catania – Palermo verificatisi negli ultimi due anni che hanno determinato un forte isolamento del territorio”.

“In un simile contesto – conclude – risulta di vitale importanza il confronto con i dirigenti e gli attivisti provinciali del partito per individuare i vantaggi dei quali il territorio può beneficiare sotto il profilo dei finanziamenti europei, programmando al contempo iniziative e azioni di sviluppo strettamente locali”.