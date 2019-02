La Nissa Rugby ospita il Barcellona, Silvio Messina: “Diamo il massimo”. Under 18, XV R.S.O. contro l’Amatori

Grande entusiasmo in casa Nissa Rugby mentre si prepara con grande concentrazione ed attenzione la gara casalinga di domenica 17 febbraio. Il quindici nisseno ospiterà al “M. Tomaselli”, alle ore 14.30, il Barcellona per la seconda giornata del Campionato regionale Serie C – II Fase.

I ragazzi del tecnico Andrea Lo Celso galvanizzati dalla “sudata”, impegnativa ma meritata vittoria in trasferta a Siracusa nella prima giornata, hanno aumentato il ritmo degli allenamenti per tentare di ottenere il secondo successo consecutivo.

Silvio Messina suona la carica. “Questa è la mia seconda stagione a Caltanissetta, società disponibile ed aperta, che fa di tutto per mettere i giocatori a proprio agio, lavorando bene a partire dai settori giovanili. Per questa seconda fase del campionato di serie C ci alleniamo per vincere più partite possibili e dunque conseguire la promozione. Siamo una squadra ed una società preparata, possiamo dire sicuramente la nostra. Personalmente, voglio dare il

massimo, in questi match importanti”.

Settori giovanili, l’under 18 XV R.S.O., impegnata nel Campionato regionale Under 18 – Girone 1, è di scena a Palermo contro l’Amatori Catania. Il XV R.S.O. Il Raggruppamento Sicilia Occidentale, mette insieme i giovani di Nissa Rugby, Palermo Rugby e ASD Rugby Elimi Trapani.

CLASSIFICA

CUS Catania 5

Briganti Librino CT 5

Nissa Rugby 4

Syrako Rugby 1

Barcellona 0

Vittoria Rugby 0

Rugby Palermo* 0

Fenix Belpasso* 0

Amatori Catania* 0

Prossimo turno (seconda giornata) – 17/02/2019

Rugby Palermo – Amatori Catania

Nissa Rugby – Barcellona

Fenix Belpasso – Syrako Rugby

Vittoria Rugby – Briganti Librino CT

Riposa: CUS Catania