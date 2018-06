Condizioni meteo avverse. Allerta gialla per le prossime ore

Rischio meteo-idrogeologico e idraulico dalla serata di domenica 24 giugno alla mezzanotte di lunedì 25 giugno 2018. Il dipartimento regionale della Protezione civile ha lanciato un’allerta gialla per le prossime ore per condizioni meteo avverse. Per le successive ore si prevedono precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, specie nei settori centro-orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Si invitano gli automobilisti a prestare attenzione alla guida, non sostare le auto in corrispondenza di alberi ad alto fusto e utilizzare la massima prudenza in prossimità di sottopassi viari e pedonali.