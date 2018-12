Caltaqua, conferenza dei servizi per l’adeguamento delle opere elettromeccaniche del depuratore comunale di mussomeli

Un intervento da poco più di 3 milioni e 300 mila euro, per l’adeguamento e il ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche dell’impianto di depurazione comunale di Mussomeli (ID 73).

Il progetto ha iniziato nei giorni scorsi l’iter per l’approvazione in linea tecnica con la prima seduta della conferenza dei servizi svoltasi nei locali del CATO CL6.

La realizzazione di questa infrastruttura è considerata prioritaria per le fasi del ciclo dell’acqua ed è inglobata nella vigente pianificazione regionale.

Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta è la stazione appaltante per questo intervento che rientra nell’elenco di quelli previsti dal Patto per la Sicilia, come deliberato dalla Giunta Regionale nel gennaio dello scorso anno.