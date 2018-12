Caltaqua, conferenza dei servizi per l’adeguamento del collettore fognario esterno di contrada noce a Marianopoli

Con la prima seduta della Conferenza dei servizi, svoltasi nei giorni scorsi nei locali del CATO Idrico CL6, è entrato nel vivo l’iter per l’approvazione in linea tecnica del progetto relativo all’intervento di adeguamento, ripristino/sostituzione del collettore fognario esterno di contrada Noce a Marianopoli (ID 67).

Il progetto – che rientra nel programma degli interventi 2016-2019 del Consorzio Ambito Territoriale Ottilmale CL6 – prevede l’esecuzione di lavori per un importo complessivo di un milione e 84 mila euro. L’intervento fa anche parte di quelli previsti dal “Patto per la Sicilia” deliberato dalla giunta regionale nel gennaio dello scorso anno. Stazione appaltante è Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizi idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta.

La realizzazione di questa infrastruttura è considerata prioritaria per le fasi del ciclo dell’acqua ed è inglobata nella vigente pianificazione regionale.