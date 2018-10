I Comitati di quartiere

Balate/Pinzelli, Mangialasagne, Provvidenza/San Giuseppe, Santa Barbara, San Francesco/Stazzone, Santa Lucia, Santa Croce, San Pietro, Gibil Gabib, Comitato costituente Santa Elia, con la partecipazione del Comitato A19 subito

Invitano:

i Cittadini, Comitati, Associazioni, Commercianti, imprenditori, studenti e lavoratori pendolari, ecc… della Città di Caltanissetta e provincia a partecipare all’assemblea pubblica del giorno 06/11/2018 presso sala conferenze del

complesso biblioteca Scarabelli dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Sulla base del comunicato stampa del 17/10/2018, degli stessi comitati di quartiere (di seguito allegato in forma integrale) e sulle problematiche in esso evidenziate, si rende necessario acquisire documentazione, testimonianze, criticità dei danni subiti dalla Città e dalla collettività nissena al fine di investire gli organi di competenza ad attivarsi nelle giuste sedi e porre rimedio ad una situazione ormai ai limiti del paradosso.

Moderatore Gianpiero Casagni

Città al collasso e ad un passo dall’isolamento: adesso basta, la misura è colma ….

Caltanissetta 17/10/2018

E’ bastato il crollo dell’intonaco del soffitto della galleria “Gibil Gabel” (SS626 zona industriale) avvenuto, per l’ennesima volta, in data 07/10/2018 per mettere in evidenza le pessime condizioni in cui versa la viabilità nissena

ormai ad un passo dall’isolamento.

Sono bastate 10 ore di chiusura notturna dell’arteria in questione, per mandare completamente in tilt la Città di Caltanissetta e la viabilità primaria e secondaria del territorio, considerato che non esistono più alternative in grado

di reggere un transito veicolare primario del centro Sicilia.

Considerata la consistenza dei calcinacci caduti sul suolo, solo il caso ha voluto che non si sia consumata l’ennesima “tragedia preannunciata”, è chiaro a tutti che nella malaugurata ipotesi in cui i calcinacci avessero colpito

qualsiasi veicolo in transito la stessa sarebbe stata immediatamente interdetta al transito con relativo sequestro. Tra l’altro, viste le condizioni in cui versa la galleria in questione, potrebbe rendersi necessaria, prima o poi,

la chiusura definitiva del tratto viario interessato, con il conseguente isolamento definitivo di una Città che già da anni paga economicamente i disagi di una viabilità che la rende ormai poco appetibile.

Ci auguriamo che la riapertura al transito della galleria “Gibil Gabel” sia stata fatta in sicurezza (viste le condizioni in cui versa la stessa a prima vista) e che non sia stata dettata dall’esigenza di una mancanza di viabilità alternativa

(Ponte Morandi Docet).

Com’è ormai noto, i lavori di raddoppio della S.S. 640, negli anni, hanno determinato in un primo tempo la chiusura della bretella autostradale che collega la Città alla A19, per due anni circa, ed in seguito del viadotto San

Giuliano, chiuso da due anni circa e che ancora oggi non è dato sapersi se verrà più riaperto al traffico, l’unica cosa certa sembra essere la demolizione di due campate interessate dallo spostamento di 7 cm di un (uno) pilone.

La ex S.S. 122 Bis e la via Mangialasagne sono state distrutte e devastate dal continuo e massiccio transito dei mezzi pesanti durante l’esecuzione dell’opera di raddoppio della SS 640.

Altre strade Comunali di Caltanissetta (via Borremans, via De Cosmi, Via Libertà, Viale della Regione Siciliana), vengono continuamente e giornalmente utilizzate dai mezzi pesanti in violazione al codice della strada e al piano di circolazione dei mezzi d’opera come da dettami CIPE n. 37/2009 e relativo Progetto esecutivo redatto dal General Contractor “Empedocle2”.

Il cavalcavia in contrada Savarino resta ancora chiuso per problemi di staticità con tutte le problematiche e gravi disagi che residenti e lavoratori stanno attraversando.

Le gravi problematiche in questione sono state anche oggetto di segnalazione da parte di molti Cittadini esasperati e stanno mettendo in gravissima difficoltà la già precaria economia di una Città che vede calpestare la propria dignità considerato che ancora oggi non si ha nessuna certezza di ciò che resterà alla conclusione, ormai prossima, o forse prematura, dei lavori per il raddoppio della S.S. 640.

Le opere di compensazione e/o mitigazione ambientale di cui alle prescrizioni e/o raccomandazioni della Delibera CIPE n.37/2009 approvate nel Dicembre 2011 da Anas S.p.a., nonché quanto stabilito con l’atto di indirizzo politico nel mese di giugno del 2017, all’unanimità, da parte del Consiglio Comunale di Caltanissetta, non sono state ancora realizzate.

Le promesse e gli impegni presi da parte di Anas rimangono, ad oggi, completamente disattese.

Il pendolarismo, lavorativo e scolastico, è ormai da anni costretto ad utilizzare una rete viaria priva delle più semplici norme di sicurezza, a rischio della propria incolumità e con tempi di percorrenza enormemente dilatati.

“Dulcis in fundo” , da quanto si apprende dagli ultimi comunicati, i fondi destinati all’opera sono terminati, bisogna aspettare che si sblocchino ulteriori fondi dalla comunità Europea e si corre il serio rischio che la

stessa rimanga l’ennesima incompiuta.

L’unica cosa certa è che attualmente il lavori per il raddoppio della ss 640 hanno subìto un drastico rallentamento. Dalle ultime notizie stampa il Contraente Generale fa sapere che: “non risultano criticità rispetto alla realizzazione delle opere di compensazione previste a Caltanissetta in quanto le stesse non risultano tra quelle affidate alla CMC” e che “le residue lavorazioni pari al 20% sono solo in parte riconducibili alle opere programmate”. Questo lascia chiaramente intendere che ancora oggi non si sa chi, se e quando verranno realizzate le opere di compensazione e/o mitigazione nonché tutte le promesse ed impegni presi da parte di Anas al fine di garantire quel minimo sindacale di risarcimento danni alla Città.