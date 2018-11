Caltanissetta, presentata l’edizione 2019 del Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri

È stato presentato anche a Caltanissetta, presso la Caserma Guccione, l’edizione 2019 del

Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri, dedicato alla ricorrenza dei 40 anni

dall’inserimento del primo sito italiano nel Patrimonio mondiale dell’Umanità e dei 50

anni dall’istituzione dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale.

Ad illustrarlo, il Comandante Provinciale, Colonnello Baldassare Daidone, il quale ha

evidenziato come le pagine del Calendario presentino sia una carrellata dei siti italiani

tutelati dall’UNESCO sia un breve racconto sull’evoluzione dei Carabinieri negli ultimi

decenni, con le varie specialità e componenti che la caratterizzano.

Presenti all’incontro anche il Tenente Colonnello Restuccia, il Capitano Epifani e il

Luogotenente Lo Piccolo.

In particolare nella tavola del mese di gennaio viene illustrato il Comando Tutela

Patrimonio Culturale che di recente ha fornito i primi “caschi blu della cultura”

all’Unesco. Il volto di una donna del reparto fa da sfondo alle immagini del Centro Storico

di San Geminiano, dell’Arte Rupestre della Valle Camonica, della Chiesa e del convento

Domenicano di Santa Maria delle Grazie e del Cenacolo di Leonardo da Vinci, di Piazza

del Duomo a Pisa.

A febbraio lo sguardo attento di un carabiniere in pettorina simboleggia l’attività

investigativa. Nel 1974, da un intuizione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nasce il

“Nucleo Speciale di polizia Giudiziaria”, che sviluppa un nuovo modello operativo

antesignano del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS). Il Carabiniere con pettorina

fa da sfondo alla Città di Vicenza e alle ville del Palladio in Veneto, all’insediamento

industriale Crespi d’Adda, ai Sassi e al Parco delle Chiese Rupestri di Matera, al Centro

Storico di Siena.

Il 1978 è l’anno di nascita del Gruppo di Intervento Speciale (GIS), l’unità viene descritta

nel mese di marzo. Il volto di un Operatore GIS, coperto da passamontagna, fa da sfondo

a Ferrara, città del Rinascimento, e al Delta del Po, a Castel del Monte, ai Monumenti

paleocristiani di Ravenna e ai Trulli di Alberobello.

Il mese di aprile è incentrato sull’innovazione del numero di pronto intervento “112”

introdotto nel 1980. E’ rappresentato il volto rassicurante del “Carabiniere della

Radiomobile”, che fa da sfondo al Centro Storico di Pienza, al Palazzo reale del XVIII di

Caserta con il Parco, all’acquedotto vanvitelliano e al Complesso di San Leucio, alla

Costiera Amalfitana e alle aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata.

A maggio è il volto di un Corazziere a rappresentare il valore dei Reparti per Specifiche

Esigenze, di cui fanno parte, oltre al Reggimento Corazzieri, i Carabinieri degli Organismi

Costituzionali e i Comandi di polizia Militare per le Forze Armate e per il Ministero della

Difesa. Il Corazziere fa da sfondo alle Residenze Sabaude, al sito archeologico Su Nuraxi

di Barumini, a Modena, Cattedrale, Torre Civita e Piazza Grande, a Portovenere, Cinque

Terre e Isole.

A giugno viene raccontata l’Organizzazione Speciale dell’Arma, rappresentata da una

donna del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (RaCIS), impegnata in

una meticolosa ricerca. Il RaCIS, insieme ai Comandi Carabinieri Antifalsificazione

Monetaria, Banca d’Italia, Tutela della Salute, Tutela del Lavoro, Tutela del Patrimonio

Culturale e al Raggruppamento Aeromobili, è inserito nella Divisione Unità Specializzate,

e costituiscono un prezioso supporto per tutti i reparti dell’Arma. In questo mese sono

graficamente rappresentati l’Area archeologica e Basilica Patriarcale di Aquilei, Piazza

Armerina, Villa Romana del Casale, l’Orto botanico di Padova e l’Area Archeologica di

Agrigento.

Nelle pagine centrali una donna e un uomo Carabinieri in Grande Uniforme Speciale

fanno da sfondo ai siti Unesco Centro Storico di Napoli, Centro Sorico di Firenze, Venezia

e la sua Laguna, Centro Storico di Roma e le proprietà extraterritoriali della Santa Sede.

A luglio il volto determinato di un Carabiniere paracadutista rappresenta l’impegno

all’estero dell’Arma, un coinvolgimento corale dell’Istituzione a supporto delle strategie

del Paese. Il 1° Reggimento Carabiniere Paracadutisti “Tuscania”, il 13° Reggimento

Carabinieri “Friuli Venezia Giulia” e il 7° Reggimento Carabinieri Trentino Alto Adige”

sono inquadrati nella 2^ Brigata Mobile e costituiscono un bacino privilegiato per le

missioni all’estero o per i servizi di supporto alle Sedi Diplomatiche italiane più a rischio.

Il volto del Carabiniere paracadutista fa da sfondo al Centro Storico di Urbino, alle Isole

Eolie, al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con i siti archeologici di Paestum,

Velia e la Certosa di Padula, a Villa Adriana – Tivoli.

Nel mese di agosto il volto di un giovane Allievo Carabiniere rappresenta la formazione e

l’addestramento, quali ingredienti indispensabili del percorso professionale

dell’istituzione. Per queste attività altamente specializzate l’Arma si è dotata di una

specifica organizzazione che ne cura tutti gli aspetti, da quelli di base, a quelli

specialistici. Il giovane allievo Carabiniere è associato ai siti Unesco di Villa d’Este –

Tivoli, Assisi, Basilica di San Francesco e altri siti Francescani, delle città tardo barocche

della Val di Noto – Sicilia sud orientale e della Città di Verona.

Lo sguardo limpido e sereno di un atleta Carabiniere, proposto nel mese di settembre, è il

simbolo dell’attenzione dell’Arma allo sport, quale elemento fondante della formazione e

dell’addestramento, ma soprattutto punto di riferimento valoriale imprescindibile. Lo

sport, inteso come sacrificio, impegno e sana tensione al risultato è quanto di più prossimo

alla vocazione originaria del Carabiniere. Nelle pagine del mese di settembre sono

rappresentati i siti Unesco di Genova, le strade nuove e il sistema dei Palazzi dei Rolli, la

Val d’Orcia , Mantova e Sabbioneta, Siracusa.

A ottobre lo sguardo composto e attento di un carabiniere impiegato in ordine pubblico

rappresenta il segno distintivo dell’impegno e della responsabilità con cui l’Arma assolve

questo delicatissimo compito, tradizionalmente svolto dai Reggimenti e dai Battaglioni

dell’organizzazione Mobile. Il volto di questo carabiniere della linea mobile fa da sfondo

alle Dolomiti, alla Ferrovia retica nel paesaggio dell’Albula e del Bernina, al Monte San

Giorgio e ai “Longobardi in Italia. Luoghi di potere”.

A novembre è stata rappresentata l’attenzione costante dell’Arma all’ambiente, attraverso

lo sguardo che va oltre l’orizzonte di un Carabiniere Forestale. Il Carabiniere Forestale,

pur essendo di recente istituzione, affonda le sue radici nella più che trentennale

esperienza dell’Arma maturata con i suoi Nuclei Operativi Ecologici. Con l’assorbimento

del Corpo Forestale dello Stato, è stato costituito un Comando interamente dedicato alla

salvaguardia della natura con una peculiare attenzione alle molteplici implicazioni dei

reati ambientali. Insieme ai “Carabinieri Forestali”, l’Arma ha di fatto costituito una Forza

di polizia ambientale senza precedenti per ampiezza e potenzialità. Al Carabiniere

Forestale sono associati i siti Unesco delle Ville e Giardini medicei in Toscana, dei

Paesaggi vitivinicoli del Piemonte, Langhe-Roero e Monferrato, dei Siti palafitticoli

preistorici delle Alpi e del Monte Etna.

L’ultimo mese dell’anno è dedicato alla musica. Sulla pagina di dicembre è rappresentato

il volto di una donna Carabiniere della Banda musicale dell’Arma. I musicisti del

complesso sono l’anima dell’impegno dell’Istituzione nella divulgazione della tradizione

musicale bandistica in Italia e nel mondo. I siti Unesco associati sono Palermo arabo-

normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale, le Antiche faggete primordiali dei Carpazi

e di altre regioni d’Europa Ivrea, città industriale del XX secolo e Le opere di difesa

veneziane tra il XVI e XVII secolo: Stato da Terra-Stato da Mar Occidentale.