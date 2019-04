Caltanissetta, giurano 68 nuovi medici. D’Ippolito: “Prendetevi cura di chi soffre e siate fedeli all’etica e alla scienza”

«Oggi l’Ordine consegna alla comunità della provincia di Caltanissetta i nuovi medici e odontoiatri. L’impegno da parte di ciascuno di noi è di agire per garantire a tutti cure di qualità ed accessibili, indipendentemente dallo stato sociale e dalle disponibilità economiche».

Così il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Caltanissetta, Giovanni D’Ippolito, ha dato il benvenuto ai 68 nuovi medici che questa mattina – in occasione della Giornata del Medico – hanno prestato giuramento durante la cerimonia che si è svolta al centro polivalente “Michele Abbate”. Ai nuovi “camici bianchi” è stata consegnata una pergamena riportante l’antico giuramento di Ippocrate – ormai non più in vigore – e il Codice di deontologia medica.

«Una professione che ha 2400 anni e che oggi, con il Codice di deontologia medica, come allora con il giuramento di Ippocrate, chiede a chi la pratica fedeltà a due discipline: scienza ed etica. Il codice deontologico rappresenta la nostra carta costituzionale. Fate che diventi la bussola cui affidarvi nelle scelte – ha aggiunto il presidente D’Ippolito richiamando alla salvaguardia dei principi etici della professione -. Una deontologia forte fa rinascere e rafforzare la professione. Dobbiamo produrre ogni sforzo in difesa dei principi di serietà e onestà, che sono alla base dell’essere medico e che all’arte medica assomma l’essere persona. Persona perbene, che fa del bene al prossimo».

Il presidente dell’OMCeO di Caltanissetta, rivolgendosi ai giovani colleghi, ha aggiunto: «Ricordate che la nostra missione non è quella di guarire ma quella di curare, anzi prendersi cura del prossimo. Il compito che svolgerete sarà pieno di soddisfazioni ma nel contempo difficile e talora gravoso».

I nuovi iscritti all’OMCeO di Caltanissetta sono: Francesca Giuseppa Lucia Alù, Francesca Argento, Silvia Attardo, Federica Baglio, Chiara Battaglia, Calogero Bellanti, Salvatore Bonasera, Andrea Maria Canalella, Roberto Cantella, Michele Capraro, Salvatore Caruso, Federica Castelletti, Chiara Maria Assunta Castello, Luca Giuseppe Maria Ciancimino, Monia Caterina Cimino, Calogero Cravotta, Glenda Rosa Cusumano, Salvatore Cusumano, Martina D’Antoni, Antonino D’Ippolito, Marco Dibenedetto, Mario Esposito, Martina Falzone, Francesca Maria Farina, Martina Maria Ferrara, Valentina Genco, Antonio Samuel Giaquinta, Chiara Giugno, Michele Giunta, Michele Giusti, Giuseppe Ielo, Pietro La Paglia, Corinne La Spina, Greta Lauria, Salvatore Marrone, Serena Maria Martellino, Chiara Maurici, Chiara Mauro, Gabriele Messina, Salvatore Milazzo, Martina Minardi, Daniela Narbonese, Alessandro Nigrelli, Roberto Nola, Vincenzo Petrantoni, Giulia Piazza, Deborah Pinzino, Flavia Puci, Carla Randazzo, Priscilla Ricciotti, Dario Angelo Rizzo, Irene Rizzo, Gerardo Rugiano, Rosario Salemi, Lavinia Sanfilippo, Annalisa

Lucia Francesca Savoja, Francesca Sberna, Roberta Scungio, Giuseppe Sola, Federico Spagnolo, Liborio Spinello, Eliana Tallamona, Cristina Tumminelli, Ludovica Maria Rita Vaccaro, Edoardo Vancheri, Ignazio Fabio Gioacchino Vella, Stefano Vicari.

L’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, inoltre, ha premiato con una medaglia d’oro e una targa i medici Antonino Amico, Rosario Amico, Maria Ausilia Amico Roxas, Nunzio Trovato e Giuseppe Tulumello che hanno celebrato i 50 anni dal conseguimento della laurea in Medicina. «A loro va il ringraziamento di tutta la classe medica per ciò che hanno fatto, contribuendo a rendere grande la sanità nel nostro territorio. Sono un valido punto di riferimento per i giovani colleghi ai quali oggi passano il testimone di un impegno al servizio degli altri», ha concluso il presidente Giovanni D’Ippolito.