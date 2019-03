Caltanissetta, denatalità nel III Millennio: venerdì il convegno organizzato da Cefpas e Rete per la fertilità

Si terrà domani 22 Marzo 2019 a partire dalle 15 presso la sede del Cefpas a Caltanissetta il convegno “La denatalità nel III millennio: aspetti epidemiologici e azioni di fronteggiamento”, organizzato da Cefpas e Rete per la fertilità della provincia di Caltanissetta. Medici, infermieri, psicologi, ostetrici, assistenti sociali, amministratori locali, insegnanti si confronteranno sui temi della tutela della salute riproduttiva e della denatalità.

L’Italia è tra i paesi dove nascono meno bambini al mondo. L’indice di fecondità (numero di figli per donna in età fertile) è 1,34, e siamo con la Spagna il fanalino di coda in Europa. Secondo le ultime previsioni Eurostat, sulla base dei trend attuali, nel 2050 nasceranno appena 375 mila bambini, il rischio è che la famiglia italiana sarà completamente ridefinita.

Stiamo diventando un Paese con prevalenza della popolazione anziana. Di questo passo il welfare diventerà insostenibile, già oggi il rapporto tra la popolazione in età inattiva su quella attiva è del 55%. quali possono essere le azioni da mettere in campo per invertire questa tendenza? Come hanno affrontato questi aspetti gli altri paesi Europei?

Saranno presenti Roberto Sanfilippo, direttore del Cefpas, Alessandro Caltagirone, commissario straordinario dell’Asp di Caltanissetta, Giovanni Ruvolo, sindaco di Caltanissetta coordinatore della Rete per la fertilità, Giovanni D’Ippolito, presidente dell’Ordine dei medici di Caltanissetta, Pier Sergio Caltabiano, direttore della formazione Cefpas, Annalisa Busetta e Fabio Lo Verde dell’Università degli Studi di Palermo, Luca Girardi, dirigente dell’ufficio scolastico di Caltanissetta –Enna, Salvatore Scondotto, dirigente servizio 9 Sorveglianza ed epidemiologia valutativa dell’assessorato regionale alla Salute, Giovanna Garofalo dell’Associazione Casa Famiglia Rosetta. Modera i lavori Maria Daniela Falconeri, dirigente medico del Cefpas.

Sono stati invitati a concludere i lavori l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, l’assessore regionale alle Autonomie locali e alla funzione pubblica, Bernadette Grasso e Antonio Scavone, assessore regionale alla Famiglia, politiche sociali e lavoro.