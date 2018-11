Caltanissetta, dallo sport nei quartieri al completamento del restauro di palazzo Moncada. Finanziamenti per 800mila euro

Sono stati dichiarati ammessi e finanziabili quattro progetti per interventi di recupero di immobili pubblici e impianti sportivi del comune di Caltanissetta per un ammontare di 806mila euro con il fondo europeo di sviluppo regionale, FESR 2014/2020.

I progetti presentati dall’ufficio tecnico comunale sono stati selezionati tra quelli ammessi e finanziabili dal dipartimento regionale per la Famiglia e le politiche sociali che gestisce i fondi extra-regionali per “Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”.

Con un punteggio di 75, tra i più alti a livello regionale, è stato esitato favorevolmente il progetto per il completamento del restauro del piano nobile del Palazzo Moncada e del risanamento conservativo per 510mila euro. Gli altri fondi sono tutti destinati a impianti sportivi di quartiere.

99.787 Euro per lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo e ricreativo di via Rochester dove c’è anche la pista di pattinaggio; 96.411 Euro per lavori di manutenzione straordinaria del campetto di basket di via Dalmazia; 99.832 Euro per lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo e ricreativo di via Cesare Pavese che interessano il campo di calcetto e la riqualificazione dell’area verde circostante.

Il decreto verrà adesso pubblicato in Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e gli enti partecipanti avranno 15 giorni di tempo per formulare osservazioni. Trascorso tale termine verrà pubblicata la graduatoria definitiva che da quel momento sarà esecutiva. Il plafond di questa seconda finestra aperta dalla Regione per l’azione 9.6.6 è di circa 18 milioni di euro complessivi, più che sufficienti a coprire il budget delle istanze ammesse e finanziabili.

“Dopo l’abbattimento del vecchio immobile antistante il palazzo e la realizzazione dello slargo adiacente all’ingresso, proseguiamo il progetto per restituire centralità e dare massima fruibilità a palazzo Moncada, uno dei monumenti architettonici più interessanti della Sicilia – afferma il sindaco, Giovanni Ruvolo -. Ringrazio gli uffici per il lavoro di programmazione. Con la riqualificazione degli impianti, lo sport può tornare ad essere elemento di socializzazione nei quartieri”.