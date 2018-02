Commemorato a Caltanissetta il ventisettesimo anniversario della morte dell’appuntato Michele Fiore, con la santa messa celebrata a “Santo Spirito”. Era il 4 febbraio del 1991 quando un equipaggio dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Caltanissetta predisponeva un posto di controllo in Viale Filippo Paladini. Mentre i militari erano impegnati nell’identificazione di un automobilista, sopraggiungeva un’autovettura il cui conducente esplodeva, in rapida successione, due colpi di fucile a pallettoni. Uno raggiungeva mortalmente l’appuntato Fiore. Il 17 novembre del 1992, la medaglia d’oro al valor civile alla memoria per il “nobile esempio di sprezzo del pericolo e di altissimo senso del dovere”, nel corso di “un servizio di prevenzione in zona ad alto rischio di criminalità”. Presenti alla commemorazione i familiari dell’appuntato Fiore; il prefetto di Caltanissetta, Maria Teresa Cucinotta; il sindaco Giovanni Ruvolo; il Comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Gerardo Petitto, autorità e una massiccia rappresentanza di militari della Compagnia di Caltanissetta, di soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri e di delegati del Cobar “Sicilia”. Analoga iniziativa si è tenuta anche a Barrafranca, paese d’origine dell’appuntato Fiore. Presenti il sindaco, Fabio Accardi, il Comandante provinciale dei carabinieri di Enna, tenente colonnello Paolo Puntel, e il tenente colonnello Antonino Restuccia, in rappresentanza del Comando provinciale di Caltanissetta.