Arialdo Giammusso (lega) :” Lascio la politica attiva”

Nisseni, nissene, Vi comunico che da ieri per motivi personali ho deciso di lasciare la politica attiva. Ringrazio ognuno di voi, ricordandovi il mio affetto e la mia grande stima per avermi seguito in questo anno in cui abbiamo costruito il partito della Lega-Salvini Premier a Caltanissetta. Ringrazio l’On. Pagano per la fiducia che mi ha accordato, fiducia che ho ricambiato con risultati mai immaginati nella nostra città e nella nostra provincia. Siamo partiti con una riunione simbolicamente tenuta in piazza Garibaldi, quasi derisi da tutti e tra uno scetticismo generale, ma abbiamo sorpreso la Sicilia intera prima con il 5,9% alle regionali ed poi con il 7,8% al Senato della Repubblica. Solitamente un politico che vince non molla mai, io non sono un politico, sono semplicemente un cittadino, un imprenditore che ama la città dov’è nato, sono un uomo di musica che ama stare sul palco quando, oltre al pubblico, anche il direttore di orchestra apprezza e ringrazia per la sua esecuzione. Adesso per me è il momento di uscire di scena, sono un artista e lo faccio alla maniera degli artisti, con un inchino! Vi voglio bene, vostro ex coordinatore provinciale e cittadino della Lega-Salvini Premier. Grazie. #primadituttoinisseni

Arialdo Giammusso