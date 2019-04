Archeologia: trovate 4 tombe a Milazzo, risalgono all’età greca

Durante lavori di scavo lungo la via Giorgio Rizzo, una delle vie principali di accesso al centro di Milazzo, gli operai impegnati nel cantiere dell’Enel hanno trovato oggi quattro tombe di età greca, a circa 40 centimetri sotto il livello del manto stradale.

Immediato l’intervento degli archeologi e del personale della Soprintendenza per recuperare gli scheletri umani venuti alla luce. Due sono stati ritrovati all’altezza dell’incrocio con via San Giovanni, gli altri vicino a una tipografia.

https://www.ansa.it/sicilia/notizie/2019/04/19/archeologia-trovate-4-tombe-a-milazzo_485d5995-84df-452f-ae6b-1537a54d08ed.html