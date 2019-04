Amministrative Caltanissetta, Gumina:“Turismo esperienziale: possibile via di sviluppo”

Il movimento “OPEN politiche aperte” ha avanzato nel suo piano programmatico per la città, una particolare attenzione verso lo sviluppo del turismo esperienziale nel nostro territorio.

Per OPEN necessitano una serie di interventi, fondamentali per rendere il turismo una possibile via di crescita per la nostra città, fra i quali:

– valorizzazione della storia, dell’arte, della cultura locale;

– progettazione della “via dei tesori nissena”;

– utilizzo, al fine di pubblicizzazione del nostro territorio su scala internazionale, delle entrate della tassa di soggiorno;

– formulazione della rete dei musei cittadini;

– realizzazione del vademecum del turista;

– valorizzazione culturale, musicale e sociale del Teatro Margherita;

– collaborazione con la ProLoco nissena.

A parere di Rocco Gumina, candidato sindaco di OPEN politiche aperte, è necessario che: «Caltanissetta possa tornare ad essere attrattiva tanto da divenire nel corso dei prossimi anni la capitale del centro Sicilia. Le nostre qualità culturali, artistiche, storiche, gastronomiche, commerciali possono offrire una proposta di turismo esperienziale unica nel panorama siciliano.

Dobbiamo puntare al turismo come possibile via di attrattività del nostro territorio. Oltre a tutelare la presenza della Corte d’Appello, dell’Ospedale e del Consorzio Universitario, bisogna pensare ad un’idea di città capace di sviluppo per le prossime generazioni».