Amministrative Caltanissetta, Gumina: “Bisogna rilanciare il Cefpas e sostenere l’eccellenza di Casa Famiglia Rosetta”

Nel piano concreto elaborato dal movimento “OPEN politiche aperte” per la città di Caltanissetta, si sottolinea l’urgenza di rilanciare il Cefpas e di sostenere i servizi d’eccellenza – a favore delle fragilità e delle disabilità – erogati da “Casa Famiglia Rosetta”.

Per il candidato sindaco e capolista per il consiglio comunale di OPEN Rocco Gumina, bisogna cominciare a rivendicare nei confronti della Regione siciliana: «il ruolo di unico centro per la formazione e per l’aggiornamento del personale sanitario previsto dalla legge regionale istitutiva del Cefpas. Va rilanciata, dunque, una struttura ad oggi declinante e svuotata della propria missione inziale. Sul tale tema, il governo regionale deve dare delle risposte alla nostra città. Inoltre, alla luce delle possibilità dell’amministrazione comunale, è opportuno sostenere i servizi d’eccellenza che “Casa Famiglia Rosetta” offre alle tante fragilità e disabilità del nostro territorio e di tutta la Sicilia. La realtà fondata dal compianto padre Vincenzo Sorce, è per molti un punto di riferimento nazionale e internazionale che la città deve sempre più conoscere e sostenere».