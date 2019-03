Al via il D-Day del reddito da oggi Caf e uffici postali si attrezzano per l’assedio

Pronti all’assedio. Perché dopo settimane di annunci e attese, oggi è il D- Day del reddito di cittadinanza: da oggi i circa 181mila nuclei familiari siciliani che secondo Svimez hanno diritto al sussidio possono presentare la richiesta alle Poste, nei Centri di assistenza fiscale oppure sul sito redditodicittadinanza. gov. it. E se il portale nuovo di zecca lanciato dal governo è pronto a reggere l’onda d’urto, Caf e uffici postali temono un assedio e si attrezzano per ricevere un fiume di domande.

Il calendario delle Poste

Così, da ieri, nei 785 uffici postali dell’Isola sono apparsi alcuni avvisi: un calendario che suggerisce agli utenti il cui cognome inizia con la A e con la B di presentarsi oggi, a quelli con la C di presentarsi domani e così via, con un’agenda che — retto l’impatto iniziale, quando probabilmente si presenterà il grosso dei richiedenti a prescindere dai consigli delle Poste — diventa via via più fitta, fino a concludersi mercoledì con le lettere dalla S alla Z. «Comunque — dicono dalle Poste — le domande presentate in un giorno diverso da quello previsto saranno accettate » . Ed è questo il nodo: per oggi si attende la grande ressa e qualche problema, almeno all’inizio, ci sarà. « Cercheremo di fare il massimo possibile — dice l’amministratore delegato di Postepay Marco Siracusano — ma non si può escludere a priori che ci possano essere delle disfunzioni » . L’azienda ha impartito una formazione specifica agli operatori, che comunque vengono dall’esperienza del Rei e sono dunque preparati alla gestione delle domande.

La trincea dei Caf

Lo stesso non si può dire dei Caf. Perché, ancora secondo Svimez, i numeri saranno notevolmente più elevati per il Reddito di cittadinanza che per il Rei, che alla fine in Sicilia ha riguardato meno di 90mila persone. Tanto che la Consulta dei Caf, l’organismo che riunisce i centri in tutta Italia, ha lanciato un appello ai cittadini: «Non venite tutti il 6 marzo». «Sul Reddito di cittadinanza — afferma Marco Soldini, referente della Consulta — abbiamo avuto già le sedi superaffollate di persone che volevano informazioni. Il 6 marzo ci aspettiamo una presenza importante » . In molti casi, soprattutto nelle strutture più piccole, il problema è la disponibilità di personale: a differenza delle Poste, che dispone di migliaia di dipendenti, ciascun Caf è autonomo, e dunque non può ” dirottare” personale da una funzione a un’altra. «In compenso — spiega Marianna Bruno, che lavora in un Caf nel centro storico di Palermo — molte persone hanno già richiesto il certificato Isee. I numeri, però, sono impressionanti: viaggiamo al doppio delle domande rispetto alla media del 2018». Oggi i Caf della Cgil decideranno se assumere personale: « Stiamo preparando un piano per far fronte al picco di richieste», dice il responsabile Gino Ridulfo.

La calma dell’Inps

All’Inps, il secondo snodo della catena, si dicono invece tranquilli. Anche perché all’istituto l’onda d’urto arriverà fra un po’: le domande presentate alle Poste, nei Caf o sul web, infatti, saranno comunicate all’ente entro 10 giorni, e i funzionari avranno altri 5 giorni lavorativi per verificare il possesso dei requisiti. «Siamo già pronti — dicono dall’istituto — perché continueremo a utilizzare il sistema usato per il Rei » . In compenso, nelle ultime settimane sono stati aperti alcuni uffici distaccati nelle sedi delle circoscrizioni di Palermo: i primi sportelli sono stati allestiti alla sesta, alla settima e all’ottava, e nelle prossime settimane si cercherà di aprirne altri alla prima e alla quinta. Per un assedio che comincia da oggi. E che mobiliterà centinaia di migliaia di persone.(Repubblica)